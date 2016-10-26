一德期货：多重因素共振推升沪锌价

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月26日的《期货日报》：
近期，受美元指数上涨影响，国内外锌价呈现内强外弱的格局，同时远月合约较近月合约贴水明显。沪锌主力合约维持区间高位振荡，昨日已逼近19000元/吨。今年下半年锌价涨势明显是受基本面的影响，国外主要矿山减产、停产令锌矿供应持续收缩，国外锌矿供应短缺已影响到国内。同时政府加大了环保整顿力度，加剧国内锌矿供应持续下滑。近期价格炒作因素已经由原料传导到锌锭，锌锭去库存现象较为显着。临近冬储，企业提前备库的需求较大，目前国内锌锭现货已处于极度短缺状态。同时，锌锭下游需求端表现良好，供需缺口的加大对锌价构成强势支撑。
供给收缩与需求回暖因素共振，对锌价构成较强的基本面支撑。尽管目前美国大选与美联储加息等不确定因素使得近期美元指数波动较大，锌价高位存在一定的振荡风险，但基本面的较强支撑使得锌价大幅下跌的可能性不大。因此，建议企业在价格回调时可建立多头头寸。同时近期近月合约升水较为明显，并且较远月合约价差可能会进一步拉大，因此，建议关注并轻仓尝试买近月抛远月的跨期套利操作。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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