《香港报摘》--其他报纸重要消息10月26日

**明报**

--欧舒丹 公布截至2016年9月30日止半年销售额增长0.9%至5.52亿欧元，但受香港与英国市场疲软拖累整体零售额，全球同店销售额按年下滑2.5%。

--长城汽车 第三季度纯利大涨53.06%至22.84亿元人民币，营收亦按年大增40.38%至217.44亿元。

**星岛日报**

--百丽 首席执行官盛百椒坦言，鞋类业务最寒冷的冬天还未过，实体店销情仍然严峻，内地消费气氛仍未有好转迹象。

--独立资产经理人协会创会成员欧华达（Harmen Overdijk）表示，美国独立资产经理人的业务比香港蓬勃，有30-40%的财富经由独立经理人管理，相反香港仍处于初步发展的阶段，现时只有3%至4%基金资产由独立经理人管理，规模超过140亿美元。

**苹果日报**

--信和置业 击败另外十个财团投得市建局深水埗重建项目，预计可提供约4.4万方尺住宅楼面面积，合共只有约80个住宅单位，以及约8,762方尺商业楼面面积，估计于2019/2020年落成。

--富达国际投资总监丸山隆志接受彭博社访问时表示，由于美日两国货币政策背道而驰，美元兑日圆 明年底可能见110至120，每百日圆兑港元即介乎7.05至6.45。

**东方日报**

--十月缺乏大型新盘登场，一手住宅销售量明显减少。投行瑞信指出，十月三个新盘推出时，去货率仅75-80%，明显少于八、九月时新盘动辄卖九成。

--周四将有三只新股开始招股，分别为中国艺术金融控股、广东康华医疗以及祈福生活服务控股。（完）

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