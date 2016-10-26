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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 09:04 BJT

瑞达期货：郑糖加速上行，后期推高动力仍强

以下内容节选自10月26的《期货日报》：

郑糖1701合约周一收出大阳K线突破前期整理平台高点,同时也强势站上6800元/吨,而周二缩量窄幅整理,表明主流多头锁定筹码明显,后期推高动力仍强。

　　威廉指标继续处于极多区域运行,这意味着多头仍明显占据上风,预计短期仍会继续加速上行。

　　操作上，背靠6820元/吨买入,以6780元/吨为止损,滚动操作。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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