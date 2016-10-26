芝加哥期市：小麦和大豆均下跌，埃及购买俄罗斯和罗马尼亚小麦

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
埃及国有粮食采购方GASC周二表示，已经招标购买了42万吨小麦，其中包括18万吨俄罗斯小麦和24万吨罗马尼亚小麦。
俄罗斯农业咨询机构IKAR表示，已将俄罗斯2016/2017年度粮食出口预估调降60万吨，至3,940万吨。
美国大豆产量创纪录高位令大豆市场上涨乏力。全球大豆产量连续第四年触及纪录高点。
在美国大豆大量销往中国之际，巴西也与美国展开竞争。消息人士指出，在上周签订的协议中，巴西出口商向中国出售了四船11月和12月交货的大豆，此外还在协商更多的出口协议，利用低价抢夺美国的市场份额。
不过中国的买需仍为市场带来支撑。美国农业部周二表示，中国购买了51.6万吨美国大豆。
交易商称，商品基金周二净买入CBOT玉米和小麦期货合约，净卖出大豆与豆油合约。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/徐文焰 审校 龚芳/戴素萍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。