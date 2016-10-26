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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 09:08 BJT

芝加哥期市：小麦和大豆均下跌，埃及购买俄罗斯和罗马尼亚小麦

埃及国有粮食采购方GASC周二表示，已经招标购买了42万吨小麦，其中包括18万吨俄罗斯小麦和24万吨罗马尼亚小麦。

俄罗斯农业咨询机构IKAR表示，已将俄罗斯2016/2017年度粮食出口预估调降60万吨，至3,940万吨。

美国大豆产量创纪录高位令大豆市场上涨乏力。全球大豆产量连续第四年触及纪录高点。

在美国大豆大量销往中国之际，巴西也与美国展开竞争。消息人士指出，在上周签订的协议中，巴西出口商向中国出售了四船11月和12月交货的大豆，此外还在协商更多的出口协议，利用低价抢夺美国的市场份额。

不过中国的买需仍为市场带来支撑。美国农业部周二表示，中国购买了51.6万吨美国大豆。

交易商称，商品基金周二净买入CBOT玉米和小麦期货合约，净卖出大豆与豆油合约。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/徐文焰 审校 龚芳/戴素萍)

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