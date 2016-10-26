瑞达期货：能源属性凸显，沪铝受追捧

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月26日的《期货日报》：
近一个月以来，沪铝在有色金属中表现亮眼，尤其是在十一长假后一度接近万三关口，创下近半年以来的新高，短期即使在美元指数强势上涨的打压下，仍维持偏强走势。其内在上涨动力源于低库存导致的现货高升水，及原油、煤炭、氧化铝等原材料价格上涨给予期铝以成本支撑。9月原铝产量攀升虽令沪铝承压，但笔者认为铝市供给侧改革进一步推进，及其能源属性凸显，沪铝回调空间有限，可维持逢低买入思路。
短期铝市复产担忧令铝价有所承压，但其低库存及能源属性突出，令铝价下跌空间有限。同时，在通胀预期升温及铜镍等有色金属表现相对滞涨的情况下，基本面偏强的沪铝仍将成为资金追捧的对象，有望演绎强者恒强的走势，接棒黑色系金属的涨势，新高之后还将有新高，沪铝主力合约上方反弹阻力位上移至14000元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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