中粮期货：郑棉有进一步回落的可能

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月26日的《期货日报》：
受天气的影响，新疆地区新棉开秤时间较去年同期推迟2-3周，同时储备棉轮出工作结束，短期内籽棉资源紧张推涨新棉价格，而且郑棉也维持强势，10月10日期价最高涨至15745元/吨。不过，随着新棉大量上市，加之2017年3月新一轮储备棉投放工作将展开，新棉销售压力增加，10月20日，郑棉1701合约跌破14800元/吨支撑位后打开下行通道。笔者认为，虽然2016/2017年度我国棉花产量处于历史低位，但是供过于求仍是新年度的主基调，郑棉价格恐将进一步回落。
从技术上看，郑棉1701合约跌破14800元/吨支撑位，目前仍处于下行通道中，后期有进一步回落的可能，但是国产棉消费的增加对棉价形成支撑。因此，短期不应过分看空棉价，下方支撑位在14000—14200元/吨，关注现货价格以及纺织企业的销售和利润情况。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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