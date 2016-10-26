中国债券：自贸区债券即将面世，上海市政府最早11月底发30亿--报载

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月26日 - 第一财经日报周三报导，在中债登发布自贸区债券业务指引逾一个月后，知情人士透露上海自贸区首只由上海市政府发行的地方政府债券最快将于11月底发行，规模为30亿元人民币。
报导引述知情人士称，上海率先发行自贸区债券，除有利于上海国际金融中心建设、利于建立多元化投资，优化定价机制外，对于投资者来说，则提供了优质可投资品种，尤其是在人民币加入SDR后，市场对于人民币资产需求明显增加。
另有行业资深人士表示，与境内债券市场相比，上海自贸区债券市场建设的目的在于鼓励全球发行人和全球投资人参与，核心功能在于制度创新，同时参与方式更为灵活，更加适用于国际环境。
中债登方面，负责人回应该报导称，上海自贸区最大特点是“境内关外”的监管制度，即“一线放开、二线管住”。也就是说，境外的资产可以自由地、不受监管地进出自贸区，但资产在区内和境内区外之间的流通需遵循相关监管部门的监管要求。
中央国债登记结算公司9月初发布(上海)自由贸易试验区债券业务指引，以规范自贸区内债券发行、登记、托管及交易等操作流程。其中规定已设立自贸区分账核算单元并经过验收的境内机构、已开立自由贸易账户（FT账户）的境内、外机构、和已开立境外机构人民币银行结算账户（NRA账户）的境外机构可以参与自贸区债券业务。(完) (发稿 李宏薇; 审校 毕晓雯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。