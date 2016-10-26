中国债券：自贸区债券即将面世，上海市政府最早11月底发30亿--报载

路透上海10月26日 - 第一财经日报周三报导，在中债登发布自贸区债券业务指引逾一个月后，知情人士透露上海自贸区首只由上海市政府发行的地方政府债券最快将于11月底发行，规模为30亿元人民币。

报导引述知情人士称，上海率先发行自贸区债券，除有利于上海国际金融中心建设、利于建立多元化投资，优化定价机制外，对于投资者来说，则提供了优质可投资品种，尤其是在人民币加入SDR后，市场对于人民币资产需求明显增加。

另有行业资深人士表示，与境内债券市场相比，上海自贸区债券市场建设的目的在于鼓励全球发行人和全球投资人参与，核心功能在于制度创新，同时参与方式更为灵活，更加适用于国际环境。

中债登方面，负责人回应该报导称，上海自贸区最大特点是“境内关外”的监管制度，即“一线放开、二线管住”。也就是说，境外的资产可以自由地、不受监管地进出自贸区，但资产在区内和境内区外之间的流通需遵循相关监管部门的监管要求。