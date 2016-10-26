港报财经评论：同胞保值买金，港零售股重生--信报10月26日

同胞保值买金 港零售股重生/ 习广思

尽管中国官方开始放风今轮人民币贬值就快到位，外资却高唱人民币来年贬值或更为严重。事实证明当一国货币大幅贬值，买金保值是一个相当稳阵的方法， 这间接令本港金饰股受到追捧。不止金饰股，香港零售股股价过去几个月升幅惊人，内地资金正在趁人民币贬值加速来港购物。

在岸人民币滙价昨天贬至6.7768，官方口径对人民币作出评论。中国央行研究局首席经济学家马骏表示，人民币10月以来的贬值主要可以用美滙指数升值来解释，10月人民币兑货币篮子没有贬值，美元已经升值了很长时间，如果美元长期大幅升值，对其他国家货币的滙率都构成压力。

人民银行副行长易纲在《人民日报》撰文指出， 人民币滙率将继续在合理均衡的水平上保持基本稳定，不存在持续贬值的基础。这句话熟口熟面，因为有官员于去年底和今年3月都说过一模一样的话，称人民币不存在持续贬值的基础。其实人行官员日后可以说得高明一点，或模棱两可一点，持续失信于市场，只会被人取笑。

中国银行同业隔夜回购利率昨天创逾一年半高位，反映市场对人民币贬值致资金外流的忧虑难以消除。按美银美林报告预测，人民币兑美元可能于明年底前跌破7.25。该行认为，资本外流特别是官方数据没有覆盖的隐形外流，是推动人民币滙率进一步贬值的隐患。

美银美林亚洲外滙和利率策略师Claudio Piron和Ronald Man昨天发布的报告估计，中国第三季资本外流增至1,130亿美元，高于第二季的990亿美元。报告预测，2017年每季度资本外流规模将升至1,300亿美元，对应在岸人民币兑美元明年底将贬至7.25。

该报告把中国的资本外流分为3种情况加以分析：一、好的外流--如对外投资（ODI）；二、坏的外流--如境外人民币存款减少；三、糟糕的外流--即官方数据没有体现的隐蔽流出。分析团队认为，隐形外流主要通过虚增进口实现，即中国目前贸易盈余带来的实际外滙流入，持续少于海关公布的贸易顺差。9月中国贸易顺差为2,783亿元人民币，同期银行代客涉外收付款逆差为3,037亿元人民币，是8月份的近6倍；这个数字某程度上反映了上述情况。报告又指出，资本外流的性质将决定人民币早于或晚于明年底贬至7.25，隐形外流对人民币滙率构成尾部风险，意指易被忽略，但后果严重的风险。

如何防范「糟糕的」资本流出，则是目前中国官方最重要的任务。人民银行旗下刊物上周四报道，中国针对外滙资金违规流出开展的专项检查，已破获一批地下钱庄要案，涉及逾1万亿元人民币，看来这些资金流出渠道规模不小。

美银美林认为，人行去年8月11日改变了中间价定价机制后，新的滙率定价机制让市场力量发挥更大作用，并将会持续数年。这意味中国在外滙政策上将支持「好的」资本流出，也会容忍人民币继续贬值。既然如此，难怪人同此心，看人民币贬值成为了内地同胞们的共识。早前本栏提过，内地人来港扫金，令银行保险箱严重供不应求，究竟黄金有多保值？

资产管理公司Matterhorn Asset Management AG创办人Egon von Greyerz认为，相比不断贬值的纸币，实物黄金是最值得拥有的投资品种。Greyerz指出，尽管美元暂时强势抑制了金价升势，但由于美国错误的经济治理方式，美元并非强势货币，自1970年以来，相比瑞郎，美元已经贬值了77%。

Greyerz表示，除了美元，人们更应该用本国货币来衡量黄金的价值，从去年12月至今的10个月， 以英镑计价的金价已经上涨了47%；期内，英国股市只涨了13%。从1999年至今，以英镑计价的金价涨了6.6倍，反映相比实物黄金，期内英镑已经贬值了85%。

不仅英镑，以澳元和加元计价的金价，较2011年创下的高位仅差3%和5%，以阿根廷披索计价的黄金，过去14年更飙升6,500%。Greyerz表示，虽然官方资料显示大多数国家都不存在通胀，但大家正经历一场难以置信的资产通胀，央行创造出来的大多数游资都流向股市、债市及房地产市场。

趁人民币还有购买力，内地同胞正南下扫货，暂时限于楼和金等硬资产，从近日六福 与周生生 等金行股可以看到这个趋势，就连莎莎 ，不足5个月升幅已达70%，有何启示？不妨细想。（完）

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