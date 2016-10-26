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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 07:34 BJT

****主要国家经济指标预测--10月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    10月26日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周        --   买超3,177
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --     买超720
    
    10月27日(四)
    0030 澳洲出口物价(较前季)                       第三季        --       +1.4%
             进口物价(较前季)                                     --       -1.0%
    0130 中国规模以上工业企业利润                    1-9月        --         --
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     9月        --      正1.53
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                        9月      +5.1%      +5.1%
               针对家庭放款                                       --       +1.8%
    0800 意大利企业信心指数                           10月      102.1      101.9
    0800 意大利消费者信心指数                         10月        --       108.7 
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第三季初值     +0.3%      +0.7% 
                              (较上年同期)                      +2.1%      +2.1%
    0900 意大利薪资指数(较前月)                        9月        --        持平
                       (较上年同期)                               --       +0.6%
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                10月        负2        负8
    1130 美国建筑许可年率(万户)                   9月修正值       --       122.5
             建筑许可(较前月)                                     --       +6.3%
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)                9月      +0.1%      +0.1%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                       +0.2%      -0.2%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --       -0.8%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                 +0.3%      +0.9%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           10月22日当周     25.5       26.0 
                 四周均值(万人)                                   --      25.175  
                 续请失业金人数(万人)           10月15日当周    206.8      205.7
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                 　 9月      +1.2%      -2.4%
    2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI)              11月        --          76
    2301 英国GfK消费者信心指数                        10月        负3        负1
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                  9月      -3.0%      -4.6%
             所有家庭支出(较前月)                               +0.6%      -3.7%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   9月      -0.5%      -0.5%
             全国整体CPI                                          --       -0.5%
             东京地区核心CPI(较上年同期)              10月      -0.5%      -0.5%
             东京地区整体CPI                                      --       -0.5%
    2330 日本求才求职比                                9月       1.37       1.37
             失业率                                             +3.1%      +3.1% 

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
        
    
    10月26日(三)
    0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)            第三季      +0.7%       +0.5%
                            (较上年同期)                        +1.3%       +1.1%
               央行CPI加权中值(较前季)                          +0.3%       +0.4%
                              (较上年同期)                      +1.3%       +1.4%
               央行CPI截尾均值(较前季)                          +0.4%       +0.4%
                              (较上年同期)                      +1.7%       +1.7%
    0600 德国GfK消费者信心指数                        11月        9.7        10.0
    0600 德国进口物价(较前月)                          9月      +0.1%        持平
                     (较上年同期)                               -1.8%       -1.9%
    0645 法国消费者信心指数                           10月         98          98
    0800 意大利经季节调整零售销售(较前月)              8月      -0.1%         -- 
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                 -0.2%         -- 
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)   9月     38.252         -- 
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周      492.0         -- 
                抵押贷款再融资指数                             2,122.5        -- 
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                    9月初值 逆差560.8        -- 
             趸售(批发)库存                          9月初值    +0.2%         -- 
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)          10月初值     54.9         -- 
                   服务业PMI                                     54.8        52.3
    1400 美国新屋销售年率(万户)                        9月       59.3        60.0
             新屋销售(较前月)                                   +3.1%       -1.0%
    2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)                    9月   逆差14.36        -- 
               年度贸易收支(亿新西兰元)        截至9月的一年    逆差34        -- 
               进口(亿新西兰元)                        9月         49         -- 
               出口(亿新西兰元)                                  34.7         --  (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞/刘秀红；审校 王颖)

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