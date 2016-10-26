主要国家经济指标预测--10月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月26日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,177 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超720 10月27日(四) 0030 澳洲出口物价(较前季) 第三季 -- +1.4% 进口物价(较前季) -- -1.0% 0130 中国规模以上工业企业利润 1-9月 -- -- 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 9月 -- 正1.53 0800 欧元区M3货供额(年增率) 9月 +5.1% +5.1% 针对家庭放款 -- +1.8% 0800 意大利企业信心指数 10月 102.1 101.9 0800 意大利消费者信心指数 10月 -- 108.7 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.3% +0.7% (较上年同期) +2.1% +2.1% 0900 意大利薪资指数(较前月) 9月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 负2 负8 1130 美国建筑许可年率(万户) 9月修正值 -- 122.5 建筑许可(较前月) -- +6.3% 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 9月 +0.1% +0.1% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.2% -0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -0.8% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.3% +0.9% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月22日当周 25.5 26.0 四周均值(万人) -- 25.175 续请失业金人数(万人) 10月15日当周 206.8 205.7 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 9月 +1.2% -2.4% 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 11月 -- 76 2301 英国GfK消费者信心指数 10月 负3 负1 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 -3.0% -4.6% 所有家庭支出(较前月) +0.6% -3.7% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 -0.5% -0.5% 全国整体CPI -- -0.5% 东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 -0.5% -0.5% 东京地区整体CPI -- -0.5% 2330 日本求才求职比 9月 1.37 1.37 失业率 +3.1% +3.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月26日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.7% +0.5% (较上年同期) +1.3% +1.1% 央行CPI加权中值(较前季) +0.3% +0.4% (较上年同期) +1.3% +1.4% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0600 德国GfK消费者信心指数 11月 9.7 10.0 0600 德国进口物价(较前月) 9月 +0.1% 持平 (较上年同期) -1.8% -1.9% 0645 法国消费者信心指数 10月 98 98 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 8月 -0.1% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) -0.2% -- 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 9月 38.252 -- 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 492.0 -- 抵押贷款再融资指数 2,122.5 -- 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 9月初值 逆差560.8 -- 趸售(批发)库存 9月初值 +0.2% -- 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月初值 54.9 -- 服务业PMI 54.8 52.3 1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 59.3 60.0 新屋销售(较前月) +3.1% -1.0% 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 9月 逆差14.36 -- 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至9月的一年 逆差34 -- 进口(亿新西兰元) 9月 49 -- 出口(亿新西兰元) 34.7 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞/刘秀红；审校 王颖)