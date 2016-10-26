中国债市动态：现券收益率冲高回落，MPA新规引发表外理财收缩担忧

路透上海10月26日 - 中国银行间债市周三早盘长端利率债收益率跳涨，国债期货开盘大跌，因央行规定MPA考核自三季度起将银行表外理财业务纳入广义信贷测算，引发市场对理财收缩的担忧。但随后买盘涌现，现券收益率回落至接近昨日尾盘水平。

上海一银行交易员称，昨日盘后受消息影响，10年期国开债活跃券160210券成交收益率上行2-3bp，今早续涨，最高一度升至3.15%；不过受买盘打压，目前已回落至3.13%附近，较昨日尾盘成交价3.1250%仅上升1个bp。该券上日估值 为3.1072%。

三位消息人士向路透表示，中国央行日前下发关于MPA（宏观审慎评估体系）的调控要求，要求从三季度起将银行表外理财业务纳入“广义信贷”测算，以进一步规范表外理财业务。市场人士指出，这是央行对金融机构杠杆行为的一种约束。

上海一基金交易员认为，消息对债市情绪打击较大，表外理财监管趋严，未来或难保持较高增速。但考虑到后续监管政策尚未明确，且不同机构所受影响不一，预计仅对部分中小机构扩张速度产生较强约束，整体而言利空效应或有限。

中国金融期货交易所国债期货大幅低开后收窄跌幅，截至10:00，五年期主力合约TF1612 报101.750元，较上日结算价下跌0.08%；10年期国债期货主力合约T1612 报101.360元，较上日结算价下跌0.13%。