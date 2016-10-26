中国债市动态：现券收益率冲高回落，MPA新规引发表外理财收缩担忧

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月26日 - 中国银行间债市周三早盘长端利率债收益率跳涨，国债期货开盘大跌，因央行规定MPA考核自三季度起将银行表外理财业务纳入广义信贷测算，引发市场对理财收缩的担忧。但随后买盘涌现，现券收益率回落至接近昨日尾盘水平。
上海一银行交易员称，昨日盘后受消息影响，10年期国开债活跃券160210券成交收益率上行2-3bp，今早续涨，最高一度升至3.15%；不过受买盘打压，目前已回落至3.13%附近，较昨日尾盘成交价3.1250%仅上升1个bp。该券上日估值 为3.1072%。
三位消息人士向路透表示，中国央行日前下发关于MPA（宏观审慎评估体系）的调控要求，要求从三季度起将银行表外理财业务纳入“广义信贷”测算，以进一步规范表外理财业务。市场人士指出，这是央行对金融机构杠杆行为的一种约束。
上海一基金交易员认为，消息对债市情绪打击较大，表外理财监管趋严，未来或难保持较高增速。但考虑到后续监管政策尚未明确，且不同机构所受影响不一，预计仅对部分中小机构扩张速度产生较强约束，整体而言利空效应或有限。
中国金融期货交易所国债期货大幅低开后收窄跌幅，截至10:00，五年期主力合约TF1612 报101.750元，较上日结算价下跌0.08%；10年期国债期货主力合约T1612 报101.360元，较上日结算价下跌0.13%。
剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.13%/3.1275%，上日尾盘为3.11%/3.1040%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.72%/2.69%，上日尾盘在2.70%/2.6850%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。