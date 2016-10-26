全球金市：金价续涨，受印度节日前需求强劲支撑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
在印度最重要的两大节日Dhanteras和Diwali中，黄金是传统礼物，而本月底即将迎来这两个节日。
美国股市周二从两周高位下滑，因包括房屋建设和消费品在内的多个行业的企业季报和财测都不及预期。
欧洲央行总裁德拉吉周二指出，该央行已经意识到超宽松的货币政策让金融行业付出越来越大的代价，并不倾向于维持负利率太长时间。
中国人民银行研究局首席经济学家马骏周二称，在新定价机制下尽管人民币兑美元10月有所贬值，但兑一篮子货币保持稳定；倘若美联储（FED）12月加息，对人民币汇率影响预计有限。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的持金量周二增加0.34%至956.83吨，周一为953.56吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/白云; 审校 张若琪/戴素萍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。