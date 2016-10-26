全球金市：金价续涨，受印度节日前需求强劲支撑

在印度最重要的两大节日Dhanteras和Diwali中，黄金是传统礼物，而本月底即将迎来这两个节日。

美国股市周二从两周高位下滑，因包括房屋建设和消费品在内的多个行业的企业季报和财测都不及预期。

欧洲央行总裁德拉吉周二指出，该央行已经意识到超宽松的货币政策让金融行业付出越来越大的代价，并不倾向于维持负利率太长时间。

中国人民银行研究局首席经济学家马骏周二称，在新定价机制下尽管人民币兑美元10月有所贬值，但兑一篮子货币保持稳定；倘若美联储（FED）12月加息，对人民币汇率影响预计有限。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的持金量周二增加0.34%至956.83吨，周一为953.56吨。(完)

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