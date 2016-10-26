港报财经评论：炒股不炒市，科网手游股接力--经济日报10月26日

炒股不炒市 科网手游股接力/ 林瑞芬

大市维持上落，日升日跌，恒指 昨收报23,565点，跌0.17%；国指 收报9,837点，跌0.15%，大市成交额554.7亿港元，炒股不炒市！

上证指数 周一稍为急冲之后又无火，昨收报3,131点，微升0.12%，大趋势仍在窄幅上落之中，人民币持续贬值，A股难成气候。

手游股昨日成为新一轮上升的股份，IGG 及博雅互动 分别上升6.4%及5.6%，连有手机游戏业务的金山软件 也上涨3%，收报18港元。软件股如金蝶国际 及中国软件 亦分别升2.6%及2.7%，深港通已进入倒数阶段，这类股份是内地投资者喜好的，确实有可能随时被翻炒，短綫可以加倍留意。

观乎图势，金山软件股价自本月高位19.8港元回落，近周已触近8月以来的上升轨，但现况及时于上升轨止跌，回升如续稳守18港元，确认调整完成之讯号，可能受惠深港通的推动挑战20港元或以上。

月内，金山软件曾公告，截至今年9月底止3个月期间，手机游戏《剑侠情缘1》依然表现出色，预期将使公司今年第三季度的营运溢利按季及按年实现大幅增长。手机游戏收入及云业务的独特定位，是金山软件的前景关键，风险则在于猎豹（Cheetah）业务的竞争压力大。

港科网股份大多也是中、小型股份，短期走势可以很波动，论大价股正路会拣腾讯 。先同大家看股份走势，8月公布季绩，股价抽升之后，至今在高位窄幅上落为主，以时间消化，属典型强势的整固走势，以206港元左右作支持，等候11月份将公布第三季业绩表现，若造好自然会成催化剂，220港元阻力可上破，让股价再展奇妙上升旅程，昨收报214.8港元。

摩根大通预期，腾讯第三季度，非通用会计准则（non-GAAP）营运毛利率维持在41.9%，主要是在泛娱乐化的稳步推进，数字视频和音乐区业务上实现付费订阅服务。由此，腾讯SNS收入将于第三季实现按年上升57.8%，按季升14.6%。

在游戏方面，摩根大通预计腾讯的收入可持续稳健增长，一来，是季节性因素，期内暑假中学生的参与度高；二来是相关推广，期望相关收入按年增长102.4%，按季增长11.8%。PC游戏方面，摩根大通则预计其收入只会温和增长，按年升7%、按季升5.8%。由此，维持腾讯中期目标价260港元，按2017年度每股盈利7.73港元计算，预测PE约34倍。

腾讯增长故事没完没了，高盛也不敢看低，昨日分析报告中，就把腾讯目标价由214港元调升至256港元，相当于2018年预测市盈率28倍，其中原因是看好腾讯的手游业务强劲增长。公司在收购手游开发商Supercell后，会把其付费方式在内地推展，达到货币化效果。

在广告业务方面，高盛指出，于今年9月，微信朋友圈9月开展自助广告业务，涉及内地300个城市及4,000个商业区，可促使商户的綫下店舖与其服务区域附近的目标客户建立联系，增加中小企潜在投放广告的需求。

中国软件 有关博通TPG合并之协议已告吹，未能变相分拆于A股上市，股价表现曾有一阵子失落，惟整固过后，近周股价似重拾升势。相信投资者对其信心仍强，关键在本业上具可观前景。在内地电讯产品及技术龙头的华为作为股东之一下，IT外判定单十拿九稳，而在大客上累计一定经验下，看到公司在滙丰、腾讯及平安银行等蓝筹客户的定单亦非常强劲。

此外，中国软件于2014年底针对IT自由工作者推出的綫上B2B配对平台「解放号」正进入货币化的阶段，最新据京华山一报告预期，该业务于2016及2017年度可望产生1亿元及4亿元人民币收入，中期股价上望4.55港元。中资券商中投证券月内亦为中国软件刊发分析报告，中期目标4.49港元。

中国软件终于从密集支持位近3.5港元回升，后市趋再向上挑战3.9港元，如确认突破，将挑战4港元关口，以至4.5港元水平，止蚀3.5港元，昨收报3.86港元。（完）

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