港报社评：宣誓风波仅表象，港独才是实质--明报10月26日

立法会主席梁君彦决定暂时押后为梁颂恒与游蕙祯监誓，等待法庭审理政府司法覆核的结果，他表示这个决定是期望立法会可以恢复议事。不过，能否如愿，且看梁、游二人声言反抗，个别非建制成员声言扞卫梁游的议员权利等；今日议事堂将会是怎么一幅乱象，拭目以待。梁游宣誓风波，其实质已经改变了香港；简言之，就是「港独」改变了香港。设若按本港的机制和法律未能处理，可能发生的事对香港构成的冲击，无法估量。「港独」使香港陷于不明朗景况。

梁游宣誓风波是政治事件，并非一般「以事实为依据、以法律为准绳」就可以解决的争议。梁游在宣誓时，把China读作「支那」，侮辱中国和中国人；展示「HONG KONG IS NOT CHINA」标语，「港独」意涵明显；游蕙祯以英文粗口插入中国国号和两人宣誓时的身体语言，都说明宣誓是假，藉此庄严场合和仪式辱国辱华并宣扬「港独」是真。因此，两人的宣誓不为监誓人接受，其后又坚拒收回并道歉，只是顾左右而言他寻求开脱，事态实质连非建制派议员也不敢明撑，充其量虚与委蛇而已。

梁君彦以「前所未有、事件独特」形容宣誓风波。事实上，回归以来以至港英治下的立法局，从未出现过这种局面，皆因香港的立法机关从未发生过被利用为宣扬和操作「港独」的平台，应对处理则缺乏可供各方参考的经验。就宣誓而言，过去也曾有议员在首次宣誓时「玩嘢」而未过关，获得第二次宣誓机会；即使今次宣誓风波，也有黄定光、姚松炎再次宣誓并过关，今日刘小丽议员也有这样的机会，就看她是否想过关了。梁颂恒和游蕙祯涉及的关键是「港独」，此乃过去和其他人没有并未突出的状况，因此构成了处理上的不一样。

今次，特首和律政司长联名申请司法覆核，制止梁君彦替梁游监誓；以特首名义打这样的官司，同样是前所未有。政府阻止「港独」进入议会，始于立法会选举，以确认书为政治筛选工具，排拒一些明显持「港独」立场的人参选，也是前所未有的做法。因此可以说，事态发展到昨日，在行政机关和立法机关层面，已有做法阻截「港独」分子进入政权机关，法庭受理了政府的司法覆核，司法机关如何体待此事，对事态发展会起到决定性作用。

宣誓风波和蕴含的「港独」，毫无疑问已经触及北京的红线。关于香港事务，本港与北京认知和取态不一样的事例，罄竹难书；过去这种矛盾，较少人认为北京会出手处理，不过这次宣誓风波涉及「港独」，不少人感受到促使北京介入的可能发展。许多人都期望此事可循香港机制、按香港法律处理和解决，只是香港能否妥善处理此事，存在疑问。因为「港独」由思潮迅速发展成为政治主张和路线、「港独」分子有恃无恐组织政党参选、有团体公然到学校发展「港独」组织等，皆因香港没有法律工具应对「港独」；设若「港独」分子进入议会之后，倚恃议员受权力及特权法保护，在议事堂大肆宣扬「港独」，当局更难处理。看来，这是当局要阻止梁颂恒和游蕙祯宣誓成为可行使议员职权的原因。这一关若失守，事态发展更难想像。

从北京的视角，或许还会关注香港社会怎样体待此事。社会对梁游宣誓表现的声讨，应属主流；不过，非建制阵营政治势力的取态，使人有点迷惘。梁游触及大是大非问题，辱国辱华和推动「港独」，正常反应是反对与谴责，然而非建制阵营取态暧昧，被解读为有给两人开脱，甚或保护包庇之嫌。这种「不正常」反应，在港也引起一些猜测和联想，北京的思量空间或许更深层。

「一国两制」中的「两制」，给予香港活动空间，伴随而来是「一国」的局限。设若有人挑战「一国」，以目前中国的国体和性格，必然招来反制。要把香港从中国分离出去的人，勿寄望北京袖手旁观。围绕宣誓风波将会发生什么事，只能走着瞧；值得注意的是，昨日特首梁振英在行政会议之前主动对传媒说：此事「如果处理不好的话，我恐怕会有重大和深远影响，因为会影响中央对香港的看法，亦影响香港与内地人民之间的关系和感情」。何谓「重大和深远影响」，梁振英没有进一步演绎，不过，他提到「中央与香港」、「香港与内地人民之间」；去到这个层次，应该够重大的了。现在，港人只能寄望香港可以处理好宣誓风波和「港独」问题，毋须北京介入，否则「一国两制」将遭受严重冲击。

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