港报社评：押后宣誓缓兵计，法庭裁决须尊重--信报10月26日

在特首梁振英口中形容为「一石激起千重浪」的宣誓风波，迄至昨日的最新发展是，立法会主席梁君彦决定押后青年新政两位候任议员梁颂恒和游蕙祯的重新宣誓程序，等候高院原讼庭的司法覆核裁决。至于另一位于两星期前的宣誓被主席判定无效的刘小丽，梁君彦表示可于今日安排监誓。

此外，律政司继上周二入禀要求法庭裁定梁游二人宣誓无效，已丧失议员资格，故主席无权为他们监誓；昨日再向高院提交修订的入禀状，加上一句「若两人已经就任，则应该悬空他们的议席。」

梁君彦不惜改变初衷（他本来愿意提供第二次宣誓机会，并且反对政府申请司法覆核），解释原因是考虑到三十九位建制派议员明言，势必以任何代价包括集体离场制造流会，阻止发表辱华言论并拒绝道歉的梁游二人再次宣誓，如果他不改上周的决定，最后可能令立法会完全停顿。梁君彦认为，必须顾全整体利益，确保立法会有效行使职权，小心评估重大事态发展，而根据《基本法》七十二条，主席有权制定议程，押后为两人监誓具充足理据。

在梁君彦决定押后为青政二人监誓之前，梁振英昨日主动提及这一场风波，他说议员宣誓时侮辱国家绝不能接受，希望香港可以自己处理及纠正，尤其是立法会主席，若处理不好，将会带来重大及深远影响，包括影响中央对香港的看法，以及香港与内地人民之间的关系和感情。梁振英声称，他向法院提出司法覆核是按法律办事，强调非常重视行政立法关系。

综合各方各面的是非纠缠，梁君彦的决定无疑是此时此刻最稳妥的做法，押后两人宣誓作为缓兵之计，能够把伤害减至最低，尽管减低伤害不代表没有伤害，立法会的威信已经大打折扣，甚至可说是五痨七伤。试想想，假如建制派今日像上星期三那样，再一次集体离场制造流会，议员又互掷午餐肉羞辱对方，议事堂岂不沦为马戏团？民主派当然可以抨击建制派怠忽职守，然而此乃五十步笑百步，毕竟民主派是拉布抗争的始作俑者。

特首联同律政司申请司法覆核，阻止青政二人重新宣誓，不管怎样受到非议，此案始终得到法庭许可，下月三日开始审理，那么最务实的态度莫过于尊重法庭，在法官作出裁决之前按兵不动。从这个角度出发，梁君彦是否在三十九位建制派议员的压力之下「跪低」，根本无关宏旨。比较头痛的是，新民主同盟成员古俊轩向法律援助署申请紧急法援，如果获批，将入禀提出司法覆核，要求法院裁定特首无权提出司法覆核，即是他们所说的「覆核你个覆核」。假如新民主同盟成功申请法援并且入禀，会不会又有另一个团体提出「覆核你个『覆核你个覆核』」！

基本法委员会委员、港大法律系教授陈弘毅认为，议员宣誓的机会只应一次，梁颂恒和游蕙祯在宣誓之时加插辱华言论，显示他们是刻意违反誓言，而法例并无提出拒绝宣誓后可以进行第二次宣誓的安排，否则此例一开，人人都有两次机会，第一次宣誓之时岂非可肆无忌惮大放厥词。这样的意见有一定道理，最重要的是看法庭如何诠释，这就必须等待司法覆核的裁决，才可断言重新宣誓是否站得住脚。

政治恶斗来到这种劣质化的程度，似乎唯有法庭才是排难解纷的场所，我们寄望法官给予公正的裁决，让恶斗双方知所进退。不管法庭怎样研判，有一点必须慎而重之，就是即使官司打到终审法院，也得极力避免寻求人大释法。假如法庭的最终裁决有利于青政二人重新宣誓，特区政府呈请人大释法推翻其结果，那时候，香港连仅余的司法权威亦将荡然无存。

梁颂恒及游蕙祯声称今日会以议员身份进入立法会要求宣誓，警告保安人员不要阻挠，因为妨碍议员进入议事厅是刑事行为。问题却是两人的议员资格正备受争议。若然两人硬闯，梁君彦如何处理？不敢犯刑法而放行，还是当作普通市民驱赶？维持立法会如常运作竟然是一道无比艰辛的课题，简直啼笑皆非。

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