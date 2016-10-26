台湾汇市：台币兑美元盘初因外资汇入走扬，央行出手阻升出口商观望

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北10月26日 - 台币兑美元 周三盘初因外资汇入续扬；交易员指出，早盘台股虽陷入盘整，但外资持续涌入，加上韩元升值，带动台币走升且一度冲到31.510高价，引央行关注且出手调节，进场买入美元，台币升势受阻。
他们表示，美元虽强，台币也不弱，早盘主要卖汇力道来自外资汇入款，至于月底例行抛汇的出口商则暂持观望态度，预估要到31.600以上抛汇意愿才会增强。
〞外资有卖一些美金，台币走强，这样追杀下去都是外资的手笔，老大有出来稍微挡一下，行情又恢复了。〞一大型银行交易员说。
他并称，台股今天因反应美股收低陷盘整，台币却在外资持续汇入带动下，一度劲升逾1角至31.510高价，〞今天31.500比较不容易升破，目前的价位出口商价位不会追着丢(美元)，只是月底到了厂商多少会有些压力。〞
他们说，从早盘央行看到台币劲升即出手干预观察，短线台币虽有机会挑战31.500价位，但恐不易升破此一重要心理关卡。
人民币兑美元中间价 为6.7705元,上日收报6.7795元。
美元指数 报98.721，隔夜最高涨至99.119的2月1日以来最高水准。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.500-31.600。
本地时间10:29，韩元兑美元 报1,131.7，上日收在1,133.5；台股加权指数 则跌0.24%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩增，显示市场看升台币；目前一个月美元/台币远汇 报31.522/31.548，上日收在31.495。
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