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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 10:06 BJT

金属期市：沪铝触及两年新高，受煤炭价格攀升影响

沪铜 下跌，但稍早曾触及8月初以来最高。

日本政府九个月来首次上调对工业产出的评估，对企业信心看法的谨慎程度减弱，不过总体看法突显出经济复苏仍然脆弱。

美国8月房价比去年同期上涨5.1%，因上市房屋数量减少，购房者不得不竞价购买，另外，抵押贷款利率处于低位，薪资有所增长以及低失业率也扶助提振房价走高。

两位消息人士表示，中国发改委在周二的会议上敦促煤炭企业加快增产速度，以抑制价格急剧上涨。这个最新迹象表明，中国政府担心冬季到来时煤炭供应减少。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 公布较预期疲弱的季度获利，并调降今年金、铜和钼的销售预估。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/张若琪 审校 白云)

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