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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 12:15 BJT

台湾货币市场：跨月拆款利率持稳，央行冲销不积极令市况偏松

* 跨月拆款利率持稳，票券商承做两周为主
    * 资金虽偏宽，但银行对利率态度坚持

     记者 董永年
    路透台北10月26日 - 台湾银行间跨月拆款利率周三大致持稳。资金调度人士指出，今日虽然存单到期量
少，但市场资金仍偏向宽松，在央行冲销态度不积极影响下，整体市况平稳。
    
    他们表示，由于不是季底，不少银行都可以提供跨月拆款，不过对拆入方，尤其是票券商仅愿意提供两周
拆款，且没有因资金偏宽松而调整利率。
    
     〞银行还蛮坚持的，利率下不来。〞一位大型票券商交易主管说。
    
    资金调度人士称，市况偏宽可能与央行冲销态度不积极有关，因外商银行的台币部位不多，照理说气氛应
该不会如此轻松。
    
    〞我这边排的不多，央行也是爱收不收。〞一位公股银行交易员说。    
    
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 隔夜银行间拆款加权平均         0.173%               0.179%
 利率                                          
                                               
   --隔夜拆款利率区间        0.173-0.173%         0.174-0.260%
   --一周拆款利率区间        0.176-0.340%         0.174-0.340% 
   --两周拆款利率区间        0.280-0.340%         0.185-0.350%
    
    **短票到期续为主**
    
    短票方面，票券商交易员指出，今日缺口不大，短票发行量一般，虽然市场资金偏松，但客户对买票利率
还是坚持。
    
    〞买票的需求还不错，但都到期续。〞一位大型票券商交易员说。    
    
    今日30天自保短票利率承作区间在0.33-0.34%，持平上日。 
      
   据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.337%，区间在0.33-0.35%，成交金额为48.60
亿台币；前日加权平均利率为0.33%，区间在0.27-0.34%，成交金额为96.25亿台币。

    台湾央行周三存单到期金额25亿台币。发行金额待稍晚公布。

    本周到期央行定存单金额共9,945亿台币；资金落点分别为周四6,072.5亿及周五637.5亿。

    拆款中心资料 显示，周二超额准备为983亿台币，累计超额准备1兆1,570亿台币、加计前期1%的超
额准备为1兆2,809亿台币。
 
    
    **RP利率持稳**
    
    债券附买回方面，今日落点偏少，以到期续做为主。虽然邻近月底，不过投信客户走钱的状况尚未发生，
有的甚至因申购款较多令买券需求增加。       
    
    〞感觉还蛮宽松的，但毕竟是月底，利率不会走低。〞一大型证券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则称，今日寿险客户有多钱，所以调度还蛮容易的，利率则持稳未变。   
      
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率则持稳。短天期公债RP利率主要落在0.28-0.29%；银行承作
的公债RP利率主要落在0.29%，大致持平，跨月公债则在0.30%；公司债附买回利率月内天期主要成交在0.34%
，跨月在0.35%，同上日。
   
    大型票券商与金融机构承作利率持稳，短天期公债附买回利率区间在0.21-0.23%；短天期公司债附买回利
率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.28-0.30%。 
    
    周四还有交割中国输出入银行主顺位金融债55亿台币。(完)

 (审校 林高丽)

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