台湾货币市场：跨月拆款利率持稳，央行冲销不积极令市况偏松

* 跨月拆款利率持稳，票券商承做两周为主 * 资金虽偏宽，但银行对利率态度坚持 记者 董永年 路透台北10月26日 - 台湾银行间跨月拆款利率周三大致持稳。资金调度人士指出，今日虽然存单到期量 少，但市场资金仍偏向宽松，在央行冲销态度不积极影响下，整体市况平稳。 他们表示，由于不是季底，不少银行都可以提供跨月拆款，不过对拆入方，尤其是票券商仅愿意提供两周 拆款，且没有因资金偏宽松而调整利率。 〞银行还蛮坚持的，利率下不来。〞一位大型票券商交易主管说。 资金调度人士称，市况偏宽可能与央行冲销态度不积极有关，因外商银行的台币部位不多，照理说气氛应 该不会如此轻松。 〞我这边排的不多，央行也是爱收不收。〞一位公股银行交易员说。 本地时间 12:04 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.599 31.616 台湾加权股价指数<.TWII 9,360.13 9,385.65 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.173% 0.174-0.260% --一周拆款利率区间 0.176-0.340% 0.174-0.340% --两周拆款利率区间 0.280-0.340% 0.185-0.350% **短票到期续为主** 短票方面，票券商交易员指出，今日缺口不大，短票发行量一般，虽然市场资金偏松，但客户对买票利率 还是坚持。 〞买票的需求还不错，但都到期续。〞一位大型票券商交易员说。 今日30天自保短票利率承作区间在0.33-0.34%，持平上日。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.337%，区间在0.33-0.35%，成交金额为48.60 亿台币；前日加权平均利率为0.33%，区间在0.27-0.34%，成交金额为96.25亿台币。 台湾央行周三存单到期金额25亿台币。发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单金额共9,945亿台币；资金落点分别为周四6,072.5亿及周五637.5亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为983亿台币，累计超额准备1兆1,570亿台币、加计前期1%的超 额准备为1兆2,809亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回方面，今日落点偏少，以到期续做为主。虽然邻近月底，不过投信客户走钱的状况尚未发生， 有的甚至因申购款较多令买券需求增加。 〞感觉还蛮宽松的，但毕竟是月底，利率不会走低。〞一大型证券商交易员说。 另一大型票券商交易员则称，今日寿险客户有多钱，所以调度还蛮容易的，利率则持稳未变。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率则持稳。短天期公债RP利率主要落在0.28-0.29%；银行承作 的公债RP利率主要落在0.29%，大致持平，跨月公债则在0.30%；公司债附买回利率月内天期主要成交在0.34% ，跨月在0.35%，同上日。 大型票券商与金融机构承作利率持稳，短天期公债附买回利率区间在0.21-0.23%；短天期公司债附买回利 率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.28-0.30%。 周四还有交割中国输出入银行主顺位金融债55亿台币。(完) (审校 林高丽)