更新版 1-台湾债市：105/11增额券发行前交易殖利率自高点回落，已见买盘进场

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路透台北10月26日 - 台湾指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周三早盘走升逾5基点掼破0.98%关口；交易员称，盘初因明显买盘不出，令空方势力大胜，才会续探波段新高，惟盘中略见买盘进场收敛升幅。

105/11R殖利率盘初冲高至0.9885%，不仅创该券发行前交易期间新高，同时也创10年公债殖利率近九个月盘中新高，前高为1月29日的0.9970%。

〞解铃还须系铃人，还是得等大金主出来稳固信心。〞一位大型银行交易员说。

另位大型公股银行交易主管也称，一早看到105/11R殖利率飙高，让我们有点措手不及，已有见到买盘进场，将会缓和市场投资信心。

一位大型证券交易员则称，现在台债投资信心脆弱，尽管稍见买盘进驻，但空方势力仍未退散，会暂先观察105/11R殖利率能否有效站稳高位。

美国长期公债收益率周二下滑，此前数据显示本月美国消费者信心下降，但收益率前景仍未改变，因投资人预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月加息。10年公债 收益率收报1.758%，上日则收在1.763%。

本地时间10:41时，五年券105/13 升0.88基点至0.6688%，成交量9亿台币；10年券105/11增额券发行前殖利率升2.72基点至0.9640%，成交103亿台币；而台股加权指数 则跌0.23%。

交易员预估，今日105/11增额券发行前交易殖利率区间在0.96-1.00%。

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