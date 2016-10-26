《路透晚报》--10月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国经济：建立“降杠杆”部际联席会议制度，组织开展债转股试点--国务院

中国国务院办公厅最新发函，同意建立由国家发展改革委牵头的、积极稳妥降低企业杠杆率工作部际联席会议制度，研究确定降杠杆的具体政策，组织开展市场化银行债权转股权试点等。

--中国金融：表外理财纳入MPA广义信贷测算,降杠杆信号意义大于实际影响

据三位消息人士透露，中国央行日前下发关于MPA（宏观审慎评估体系）的调控要求，要求从三季度起将银行表外理财业务纳入“广义信贷”测算，以进一步规范表外理财业务。市场人士认为此举旨在延续今年降杠杆的思路，其信号意义大于实际影响。

--两岸金融：台湾银行业第三季底大陆曝险减至1.54兆台币，占净值比续降至0.50倍

台湾金融监督管理委员会公布，2016年第三季底台湾全体银行业在中国大陆曝险金额总计为1兆(万亿)5,449.75亿台币，占净值比重再走低至0.50倍，曝险金额及占净值比重同为连四季走降。

--香港金融：金管局基建融资促进办公室新增13个合作伙伴，涵盖保险及法律

香港金融管理局（HKMA）称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）新增13个合作伙伴，涵盖保险及法律界。

--台湾财政：税收超征可能以减少发行公债或减少释股来因应，并启动中期税改

台湾财政部长许虞哲表示，台湾近年税收超征，可能以减少发行公债或减少释股来因应；而财政部也将开启中期税制改革，明年4-5月会有初步结果。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,100亿元逆回购，单日净投放1,250亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行2,100亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,050元，14天750亿元，28天300亿元。据此计算，今日净投放1,250亿元。

--中国债券：自贸区债券即将面世，上海市政府最早11月底发30亿--报载

第一财经日报报导，在中债登发布自贸区债券业务指引逾一个月后，知情人士透露上海自贸区首只由上海市政府发行的地方政府债券最快将于11月底发行，规模为30亿元人民币。

--新债招标：中国三年新发和七年续发国债共获得7.2亿元追加认购

中国财政部周三公告称，上午招标发行的三年期固息国债，获得4 .6亿元的追加认购，最终发行量284.6亿元；七年续发国债获得2.6亿元追加认购，最终发行量282.6亿元。

--中国债市动态：现券收益率冲高回落，MPA新规引发表外理财收缩担忧

中国银行间债市早盘长端利率债收益率跳涨，国债期货开盘大跌，因央行规定MPA考核自三季度起将银行表外理财业务纳入广义信贷测算，引发市场对理财收缩的担忧。但随后买盘涌现，现券收益率回落至接近昨日尾盘水平。

--中国货币市场：资金紧势未缓，月末时点叠加可交换债申购致供给缩减

中国央行公开市场继续保持超千亿元人民币的单日净投放，但银行间市场资金面仍未见缓解；昨日MLF未有续做，且在月末时点又面临可交换债申购资金冻结，大行融出谨慎。

【外汇】

--中国汇市：美元回调致人民币收升脱离六年低点，市场渐生观望情绪

人民币兑美元即期收盘价与中间价均反弹，暂时脱离逾六年新低。交易员称，美元指数冲击99关口后回调，部分美元多头借机了结，短期人民币下行压力有所缓解，而少了大行维稳需求，成交量有所下降。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微降至94.09

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.10%至94.09；SDR篮子指数微升至95.72，BIS篮子指数微跌至94.77。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收跌，前期热点板块回调大盘进行技术调整

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，前期热点煤炭资源股等周期性板块今日出现调整，市场暂时进入技术性整理过程。料在经过前期较大上涨后，股指近期或将反复震荡整固。

--《独家新闻》中国矿企接洽加拿大Barrick，意在收购其金矿股权--消息

据四位知情消息人士透露，中国紫金矿业集团和山东黄金矿业均接洽了加拿大金矿公司Barrick Gold，以收购后者在阿根廷Valadero金矿的50%股权。

--《焦点》年底前中国铜进口料加快，人民币汇价下滑打开套利窗口--业界

分析师和贸易商表示，未来几个月中国预计会加快铜进口，因人民币汇价走弱打开套利窗口以及需求加速。一定程度上需求的加快是中国房地产市场繁荣的结果。

--中国企业：杭州雄迈将召回1万个网络摄像头，此前大型网站遭到攻击

杭州雄迈信息技术有限公司告诉路透，在上周全球一些大型网站遭到网络攻击之后，该公司将最多召回1万个网络摄像头。

--中国企业：平安资管谋求向“独立第三方”发展，未来不会举牌上市公司--高层

中国平安旗下平安资产管理公司董事长万放表示，公司正谋求向“独立第三方资产管理公司”发展；并希望分散投资来获取均值收益，未来不会举牌上市公司。

--中国个股：*ST舜船调整重组方案，取消46.5亿元配套融资