版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 08:13 BJT

《中国重要政经日程》--10月27日-12月13日

=============================今日重要政经日程==========================

10月27日（周四）

--2016中国金融年度论坛将在北京举行，至27日，主办单位为北京市金融局、西城区政府。

=============================近期重要政经日程==========================

10月28日（周五）

--国家信息中心于上午9：30召开《“一带一路”大数据报告（2016）》新书发布会。

11月2日（周三）

--“两岸和平发展论坛”在北京举行，至3日，由两岸多个民间团体主办。

11月6日（周日）

*--两岸企业家峰会在金门、厦门举办，至7日。本届年会主题为“企业创新合作、产业融合发展”。

11月10日（周四）

--2016(第十三届)中国并购年会在上海举办。

11月16日（周三）

--第三届世界互联网大会在浙江乌镇举办，至18日。

11月23日（周三）

--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。

11月28日（周一）

--镇江国际低碳技术产品交易展示会在江苏镇江市举办，至29日。

12月10日（周六）

--2016（第十五届）中国企业领袖年会将在北京举行，至12日。主题为“主场中国--解码未来商业方案”。

12月13日（周二）

--2016（第十四届）中国企业竞争力年会将在北京举行，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李子木；审校 李文科)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐