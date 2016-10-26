澳新汇市：澳元因通胀数据略高于预估而跳升，新西兰元亦随之走升

“澳洲央行将把今天通胀上升视为纯粹的正面因素。因此这使得直至进入2017年的一切降息疑虑都推后了，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。

“在今天的数据之后，我们预期澳洲通胀至少将暂停下滑。”

利率期货市场<0#YIB:>再度大砍进一步降息的可能性，暗示澳洲央行在11月1日政策会议降息的机率仅有4%。

澳洲通胀数据公布后，新西兰元兑美元 下跌20个跳动点，至0.7148美元，因市场仍预期新西兰央行料于下月降息。

新西兰央行将于11月10日开会，外界预期该行几乎肯定会降息至纪录低位1.75%，不过届时可能是当前周期的最后一次降息。(完)

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