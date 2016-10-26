澳新汇市：澳元因通胀数据略高于预估而跳升，新西兰元亦随之走升

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“澳洲央行将把今天通胀上升视为纯粹的正面因素。因此这使得直至进入2017年的一切降息疑虑都推后了，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
“在今天的数据之后，我们预期澳洲通胀至少将暂停下滑。”
利率期货市场<0#YIB:>再度大砍进一步降息的可能性，暗示澳洲央行在11月1日政策会议降息的机率仅有4%。
澳洲通胀数据公布后，新西兰元兑美元 下跌20个跳动点，至0.7148美元，因市场仍预期新西兰央行料于下月降息。
新西兰央行将于11月10日开会，外界预期该行几乎肯定会降息至纪录低位1.75%，不过届时可能是当前周期的最后一次降息。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 龚芳/陈宗琦；审校 戴素萍/艾茂林)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。