版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 11:07 BJT

日本股市：在矿业股拖累下早盘小跌，此前美股下滑

外资五周连续卖超日股，直到10月第一周转为买超。

“冒险意愿在这些因素支持下而上升的海外对冲基金，可能开始出脱仓位，所以我们需要密切关注油价和美元兑日圆走势，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说。

矿业板块表现最差，分项指数 下滑1.8%。

出口商类股涨跌互现，本田汽车 跌0.7%，日产汽车 涨0.1%，Panasonic Corp 跌1.5%。

日本东证股价指数(TOPIX) 跌0.06%，至1,376.45点，JPX-日经指数400 跌0.07%，至12,340.54点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐