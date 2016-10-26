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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 11:07 BJT

台湾股市：技术性抛压推动股指下滑，苹果供应商类股走疲

电子类指数 跌0.3%，金融保险类指数 跌0.2%。

消费电子巨擘苹果 的季度营收和预估的毛利率均略低于市场预期，反映出苹果或已丧失了技术优势，即便推出了新版iPhone 7。

台积电 股价下跌1%左右，该公司为iPhone 7手机提供芯片。(完)

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