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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 11:01 BJT

韩国个股：LG显示器预期第四季面板总产能与第三季相近

路透10月26日 - 韩国LG显示器 周三表示：

* 争取OLED面板业务到2019年录得营业利润

* 第四季面板出货面积将与第三季接近，因产能将与第三季相似

(完)

(编译 张涛；审校 白云)

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