韩国经济：央行认为韩国面临房市供应过剩风险，敦促提高质量

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
报告称，从2012年开始，每年房屋需求一直稳定在大约34万套，但供应却一直超过这个数量。单就2015年和今年而言，每年的房屋供应量料增至49万套左右。
韩国央行上日刚刚发布7-9月季度国内生产总值(GDP)初值。建筑和建筑业投资大致帮助GDP增长了0.7%，超过预估。
为防止过度供应问题妨碍未来的经济成长，该行建议建筑投资资本集中于将影响到很多人的公共设施。报告称，仍未面临违约风险的建筑公司，应未雨绸缪展开结构性改进，以更有效地管理企业。
报告还称，投资还应更注重质量而非数量，应努力维护并修缮现有建筑，而不是投资建设新项目。(完) (编译 高琦/王颖；审校 于春红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。