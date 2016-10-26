韩国经济：央行认为韩国面临房市供应过剩风险，敦促提高质量

报告称，从2012年开始，每年房屋需求一直稳定在大约34万套，但供应却一直超过这个数量。单就2015年和今年而言，每年的房屋供应量料增至49万套左右。

韩国央行上日刚刚发布7-9月季度国内生产总值(GDP)初值。建筑和建筑业投资大致帮助GDP增长了0.7%，超过预估。

为防止过度供应问题妨碍未来的经济成长，该行建议建筑投资资本集中于将影响到很多人的公共设施。报告称，仍未面临违约风险的建筑公司，应未雨绸缪展开结构性改进，以更有效地管理企业。