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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 11:28 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微降至94.09

路透上海10月26日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周三较上日微跌0.10%至94.09；SDR篮子指数微升至95.72，BIS篮子指数微跌至94.
77。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.79%，SDR篮子指数跌3.16%，BIS指数跌6.82%
。
 CFETS篮子货币              今日中间价   CFETS篮子货币较上日升贬点数
 人民币                          6.7705                            39
 欧元                            7.3707                           -67
 日圆                            6.5026                          -104
 港元                            0.8729                           4.1
 英镑                            8.2472                           324
 澳元                            5.1803                          -325
 新西兰元                        4.8496                          -216
 新加坡元                        4.8764                          -169
 瑞郎                            6.8082                            77
 加元                            5.0694                            41
 林吉特                          0.6115                         -29.9
 卢布                            9.1878                            62
 泰铢                            5.1514                          -236
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.76，较上日微跌0.04%；RXY全球在岸人民币指数 报94.66，较上日微
跌0.02%；RXY参考离岸人民币指数 报94.8，较上日微跌0.04%；RXY参考在岸人民币
指数 报94.7，较上日微跌0.02%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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