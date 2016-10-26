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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 11:35 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑呈中性技术格局，在亚洲市场温和上升

0317GMT，

*欧元/英镑在亚洲市场上涨0.15%

*动能指标、5日、10日和20日移动均线发出矛盾信号--整体呈现中性态势

*若收在20日移动均值0.8907下方，将瞄准5月-10月涨势的38.2%回档位0.8701

*纽约上日午后盘中低点0.8923和高位0.8980分别为初步支撑位与阻力位

*图表：reut.rs/2fdYw5q (完)

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