《汇市简讯》欧元/英镑呈中性技术格局，在亚洲市场温和上升

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0317GMT，
*欧元/英镑在亚洲市场上涨0.15%
*动能指标、5日、10日和20日移动均线发出矛盾信号--整体呈现中性态势
*若收在20日移动均值0.8907下方，将瞄准5月-10月涨势的38.2%回档位0.8701
*纽约上日午后盘中低点0.8923和高位0.8980分别为初步支撑位与阻力位
*图表：reut.rs/2fdYw5q (完)
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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 高琦)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。