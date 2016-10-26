中国汇市：人民币早盘缩量小升，逢低购汇思路料限制汇价反弹空间

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 人民币早盘与中间价均暂脱离逾六年新低
* 部分美元多头获利了结助缓解人民币下行压力
* 市场仍期待逢低购汇，人民币反弹空间料有限
路透上海10月26日 - 人民币兑美元即期 周三早盘与中间价均小幅反弹，暂时脱离逾六年新低。交易员称，美元指数冲击99关口后回调，部分美元多头借机了结，短期人民币下行压力有所缓解，而少了大行维稳需求，半日成交量明显下降。
他们并指出，日内市场走势与美指表现较为贴合，助早盘汇价反弹，但由于美联储12月加息预期仍较高，因此也无法指望美指大幅调整；而市场仍期待逢低购汇机会，预计人民币汇价反弹空间亦较为有限。
“借着美元回调，不少获利盘要了结了吧，但现在这情形估计人民币反弹空间也不会太高，大家还是有买美元的想法。”一外资行交易员称。
北京时间11:42，人民币兑美元 即期报6.7703元,上日收报6.7778元，夜盘终报6.7795元。今日人民币兑美元中间价 报6.7705元，上日中间价为6.7744元。人民币兑美元即期成交额 为116.8亿美元，上日半日为153.59亿美元。
全球汇市方面，美元周三亚洲早盘稍事喘息，但兑一篮子主要货币仍接近九个月高点，因市场对于美联储年底升息的预期未变，隔夜美指一度涨至99.119的2月1日以来最高水准。据CME group的FedWatch，市场预计美联储12月升息的几率超过78%。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9405元, 上日尾盘为6.929元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7788元, 上一交易日尾盘报6.7752元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.7703，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3726、6.492和8.2359。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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