更正-中国货币市场：资金紧势未缓，月末时点叠加可交换债申购致供给缩减

(更正，更正标题及内文以明确是“可交换债”申购，而非“可转债”)) 路透北京10月26日 - 中国央行公开市场继续保持超千亿元人民币的单日净投放，但银 行间市场资金面仍未见缓解；昨日MLF未有续做，且在月末时点又面临可交换债申购资金冻 结，大行融出谨慎。 交易员并称，目前市场处于有价无量态势，僵局打破仍需借助央行力量，且在人民币汇 率持续贬值导致资金外流压力加大的情况下，需密切关注央行态度。 北京一券商交易员说，“还是紧，已经快疯了都要，MLF也没（续）做，所以昨天其实 只放了90亿，今天1,200多亿，其实也没多少。而且周五EB（可交换债）缴款，可能冻结2,0 00来亿。” 他并表示，资金紧绷叠加月底时点，大行供给很少且融出较为谨慎；汇率贬值情况下， 还要看央行的具体操作，“还是要看央行什么态度了，每次都紧，但最后都有惊无险，不知 道这次怎么样。” 凤凰传媒 可交换债将于10月28日网下簿记。国信证券报告称，考虑到月末 因素和例行缴准、缴税的滞后影响，预计此次冻结资金2,000-3,000亿元，定金比例20%，对 应名义申购资金10,000-15,000亿元，中签率预估在0.333%-0.500%区间，中枢0.400%。 中国央行公开市场今日共进行2,100亿元逆回购操作，其中七天期1,050元，14天750亿 元，28天300亿元。据此计算，今日净投放1,250亿元。 上海一券商交易员亦称，回购利率上行明显，“加权价看着还好，但实际成交都很贵了 ，有价也没量。” 据统计，10月共有5,575亿元MLF到期，本月稍早央行已进行了两次MLF操作，总额7,630 亿元。其中10月13日3,010亿元，10月18日4,620亿元，期限均为六个月和一年，利率持平于 2.85%和3.0%。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:47 今日(% 上日(%) 变动(b ) p) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2325 2.4118 -17.93 七天 2.4603 2.5005 -4.02 14天 3.1454 3.0121 13.33 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.9150 4.2200 69.50 七天 4.0800 3.5000 58.00 14天 3.5900 3.2300 36.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.4200 -12.00 七天 2.8000 2.7000 10.00 14天 3.4000 3.3000 10.00 Shibor 其中:隔夜 2.2480 2.2380 1.00 七天 2.4090 2.4040 0.50 三个月 2.8164 2.8140 0.24 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)