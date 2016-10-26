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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 12:19 BJT

更正-中国货币市场：资金紧势未缓，月末时点叠加可交换债申购致供给缩减

(更正，更正标题及内文以明确是“可交换债”申购，而非“可转债”))
    路透北京10月26日 - 中国央行公开市场继续保持超千亿元人民币的单日净投放，但银
行间市场资金面仍未见缓解；昨日MLF未有续做，且在月末时点又面临可交换债申购资金冻
结，大行融出谨慎。
    
    交易员并称，目前市场处于有价无量态势，僵局打破仍需借助央行力量，且在人民币汇
率持续贬值导致资金外流压力加大的情况下，需密切关注央行态度。
    
    北京一券商交易员说，“还是紧，已经快疯了都要，MLF也没（续）做，所以昨天其实
只放了90亿，今天1,200多亿，其实也没多少。而且周五EB（可交换债）缴款，可能冻结2,0
00来亿。”
    
    他并表示，资金紧绷叠加月底时点，大行供给很少且融出较为谨慎；汇率贬值情况下，
还要看央行的具体操作，“还是要看央行什么态度了，每次都紧，但最后都有惊无险，不知
道这次怎么样。”
    
    凤凰传媒 可交换债将于10月28日网下簿记。国信证券报告称，考虑到月末
因素和例行缴准、缴税的滞后影响，预计此次冻结资金2,000-3,000亿元，定金比例20%，对
应名义申购资金10,000-15,000亿元，中签率预估在0.333%-0.500%区间，中枢0.400%。
    
    中国央行公开市场今日共进行2,100亿元逆回购操作，其中七天期1,050元，14天750亿
元，28天300亿元。据此计算，今日净投放1,250亿元。 
    
    上海一券商交易员亦称，回购利率上行明显，“加权价看着还好，但实际成交都很贵了
，有价也没量。”
    
    据统计，10月共有5,575亿元MLF到期，本月稍早央行已进行了两次MLF操作，总额7,630
亿元。其中10月13日3,010亿元，10月18日4,620亿元，期限均为六个月和一年，利率持平于
2.85%和3.0%。
     
    以下为主要货币市场利率报价：  

 北京时间11:47               今日(%  上日(%)  变动(b
                             )                p)
 质押式回购加权平均利率                             
  其中:隔夜                  2.2325   2.4118  -17.93
      七天                   2.4603   2.5005   -4.02
                                              
      14天                   3.1454   3.0121   13.33
                                              
 上海证交所质押式回购利率                           
  其中:隔夜                  4.9150   4.2200   69.50
                                              
      七天                   4.0800   3.5000   58.00
                                              
      14天                   3.5900   3.2300   36.00
                                              
 回购定盘利率                                       
  其中:隔夜                  2.3000   2.4200  -12.00
                                              
      七天                   2.8000   2.7000   10.00
                                              
      14天                   3.4000   3.3000   10.00
                                              
 Shibor                                             
  其中:隔夜                  2.2480   2.2380    1.00
                                              
       七天                  2.4090   2.4040    0.50
                                              
       三个月                2.8164   2.8140    0.24
                                              
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)

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