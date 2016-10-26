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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 12:09 BJT

《全球汇市》美元受美联储升息预期支撑而持坚，澳元表现亮丽

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0888  1.0886  +0.02  +0.26  1.0860
    美元/日圆            104.34  104.22  +0.12 -13.27  120.30
    欧元/日圆         113.59  113.44  +0.13 -12.94  130.47
    美元/瑞郎            0.9946  0.9939  +0.07  -0.72  1.0018
    英镑/美元            1.2164  1.2186  -0.18 -17.47  1.4738
    美元/加元            1.3351  1.3349  +0.01  -3.53  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7808  6.7732  +0.11  +3.24  6.5680
    澳元/美元            0.7682  0.7645  +0.48  +5.59  0.7275
    新西兰元/美元        0.7158  0.7162  -0.06  +4.88  0.6825
    澳元/日圆         80.170  79.680  +0.61  -8.50  87.620
    新西兰元/日圆     74.710  74.640  +0.09  -8.87  81.980
    英镑/日圆         126.90  127.00  -0.08 -28.39  177.22
    澳元/新西兰元     1.0730  1.0666  +0.60  +0.62  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/蔡美珍/艾茂林/侯雪苹；审校 龚芳/张涛/孙茉莉/李爽)

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