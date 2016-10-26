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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 12:37 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币因美元回落而上扬但涨势难持续；人民币上涨

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            104.32    104.23   -0.09  +15.32    120.30
    坡元            1.3895    1.3897   +0.01   +2.02    1.4175
    台币          31.599    31.616   +0.05   +4.64    33.066
    韩元           1133.38   1133.50   +0.01   +3.67   1174.95
    泰铢             35.02     34.91   -0.31   +2.86     36.02
    菲律宾披索       48.33     48.34   +0.02   -2.96     46.90
    印尼卢比      13005.00  13002.00   -0.02   +6.00  13785.00
    印度卢比       66.81     66.82   +0.02   -0.98     66.15
    马币            4.1570    4.1550   -0.05   +3.20    4.2900
    人民币          6.7688    6.7795   +0.16   -4.09    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。(完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/王兴亚/侯雪苹；审校 龚芳/戴素萍/徐文焰)

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