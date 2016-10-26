两岸金融：台湾银行业第三季底大陆曝险减至1.54兆台币，占净值比续降至0.50倍

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北10月26日 - 台湾金融监督管理委员会公布，2016年第三季底台湾全体银行业 在中国大陆曝险金额总计为1兆(万亿)5,449.75亿台币，占净值比重再走低至0.50倍，曝险 金额及占净值比重同为连四季走降。 金管会资料显示，今年第三季全体银行业大陆曝险金额较上季大幅减少553.27亿台币； 上季底则为1兆6,003.02亿台币。 39家台湾的银行业中，以永丰商业银行在中国曝险金额占净值比重的0.67倍高居第一， 已离法定上限的1倍有段距离；紧随其后的是台湾工业银行、中国信托商银行，曝险占净值 比分别为0.66倍、0.65倍，分居第二、第三。 中国信托商业银行以1,512.25亿台币居总额度之冠。居次者为公股银行兆丰商业银行的 1,488.08亿台币。百分百官方持股的台湾银行也以1,117.92亿台币位居第三。前三名中除了 中信银曝险总量较上季续增外，官股体系的兆丰商银及台湾银行的曝险总额皆较上季衰退。 下表为第三季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名（单位为百万台币） ： 银行 大陆曝险金额 占净值比重(倍) 永丰商业银行 76,279 0.67 台湾工业银行 18,783 0.66 中国信托商业银行 151,225 0.65 国泰世华商业银行 89,971 0.63 兆丰国际商业银行 148,808 0.62 台北富邦商业银行 98,495 0.61 日盛国际商业银行 11,159 0.59 远东国际商业银行 21,906 0.58 台湾中小企业银行 38,257 0.57 凯基商业银行 31,790 0.57 星展(台湾)商业银 17,798 0.56 行 所有银行合计 1,544,975 0.50 资料来源：金管会。（完） (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。