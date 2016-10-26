两岸金融：台湾银行业第三季底大陆曝险减至1.54兆台币，占净值比续降至0.50倍

路透台北10月26日 - 台湾金融监督管理委员会公布，2016年第三季底台湾全体银行业 在中国大陆曝险金额总计为1兆(万亿)5,449.75亿台币，占净值比重再走低至0.50倍，曝险 金额及占净值比重同为连四季走降。 金管会资料显示，今年第三季全体银行业大陆曝险金额较上季大幅减少553.27亿台币； 上季底则为1兆6,003.02亿台币。 39家台湾的银行业中，以永丰商业银行在中国曝险金额占净值比重的0.67倍高居第一， 已离法定上限的1倍有段距离；紧随其后的是台湾工业银行、中国信托商银行，曝险占净值 比分别为0.66倍、0.65倍，分居第二、第三。 中国信托商业银行以1,512.25亿台币居总额度之冠。居次者为公股银行兆丰商业银行的 1,488.08亿台币。百分百官方持股的台湾银行也以1,117.92亿台币位居第三。前三名中除了 中信银曝险总量较上季续增外，官股体系的兆丰商银及台湾银行的曝险总额皆较上季衰退。 下表为第三季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名（单位为百万台币） ： 银行 大陆曝险金额 占净值比重(倍) 永丰商业银行 76,279 0.67 台湾工业银行 18,783 0.66 中国信托商业银行 151,225 0.65 国泰世华商业银行 89,971 0.63 兆丰国际商业银行 148,808 0.62 台北富邦商业银行 98,495 0.61 日盛国际商业银行 11,159 0.59 远东国际商业银行 21,906 0.58 台湾中小企业银行 38,257 0.57 凯基商业银行 31,790 0.57 星展(台湾)商业银 17,798 0.56 行 所有银行合计 1,544,975 0.50 资料来源：金管会。（完） (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)