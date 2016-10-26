路透基点：台湾宽频通讯280亿台币贷款签署了协议--TRLPC

路透香港10月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，有线电视运营商--台湾宽频通讯(TBC)周三为其280.2亿台币(8.92亿美元)的七年期贷款签署了协议，此前该笔贷款获得了14家银行的热烈响应。

国泰世华银行、中国信托商业银行、台北富邦银行和台新国际商业银 行为牵头行兼簿记行。公司寻求该笔贷款的主要原因是终极控股股东将更换。

这四家牵头行兼簿记行周三为该贷款协议提前提供资金。

根据消息人士，该笔贷款在一般联贷阶段已吸引到10家现有银行逾240亿台币的贷款承诺。星展银行、安泰商业银行和大众银行为牵头行，其余七家银行为一般参贷行。

该项贷款分为A部分最高268亿台币定期贷款和B部分最高14.2亿台币循环信贷，但两部分合计不能超过280.2亿台币。

在TBC并购案完成以前，贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码260个基点。在并购案完成以后，贷款利率降至TAIBOR加码230个基点。银行承贷15亿台币或以上，可获15个基点前端费。

贷款资金将用于TBC在2015年6月签订的320亿台币贷款的再融资，以及充作运营资金。

贷款抵押品为应收账款、设备和TBC公司股票。

TBC成立于1999年，有线电视收视户在台湾排名第三，仅次于凯擘和中嘉。(完)