路透基点：台湾宽频通讯280亿台币贷款签署了协议--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，有线电视运营商--台湾宽频通讯(TBC)周三为其280.2亿台币(8.92亿美元)的七年期贷款签署了协议，此前该笔贷款获得了14家银行的热烈响应。
国泰世华银行、中国信托商业银行、台北富邦银行和台新国际商业银 行为牵头行兼簿记行。公司寻求该笔贷款的主要原因是终极控股股东将更换。
这四家牵头行兼簿记行周三为该贷款协议提前提供资金。
根据消息人士，该笔贷款在一般联贷阶段已吸引到10家现有银行逾240亿台币的贷款承诺。星展银行、安泰商业银行和大众银行为牵头行，其余七家银行为一般参贷行。
该项贷款分为A部分最高268亿台币定期贷款和B部分最高14.2亿台币循环信贷，但两部分合计不能超过280.2亿台币。
在TBC并购案完成以前，贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码260个基点。在并购案完成以后，贷款利率降至TAIBOR加码230个基点。银行承贷15亿台币或以上，可获15个基点前端费。
贷款资金将用于TBC在2015年6月签订的320亿台币贷款的再融资，以及充作运营资金。
贷款抵押品为应收账款、设备和TBC公司股票。
TBC成立于1999年，有线电视收视户在台湾排名第三，仅次于凯擘和中嘉。(完)
(编译 于春红; 审校 王颖)
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