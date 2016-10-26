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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 13:25 BJT

韩股业绩：现代汽车第三季净利连续第11个季度下挫，逊于预期

路透首尔10月26日 - 全球第五大汽车生产商韩国现代汽车 季度净利连续第11个季度下挫，低于预期，受国内持续罢工和营收下降的打击。

现代汽车及其附属公司起亚汽车 周三公布，截至9月的第三季净利下降10%至1.06万亿韩元(9.35亿美元)，低于上年同期的1.17万亿韩元。

路透调查的19位分析师原本预计，7-9月净利为1.3万亿韩元。(完)

(编译 于春红; 审校 杜明霞)

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