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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 13:49 BJT

路透专访：日本太阳生命保险大部分外国债券持仓有货币对冲--高管

他并指出，上半年新增的外国债券投资之中，超过一半是美元计价工具。

太阳生命计划下半财年小幅增加外国债券持仓。

太阳生命预计，本财年剩余时间美元/日圆将在95-100日圆波动。

太阳生命预计，下半财年指标10年期日债收益率 将在负0.2%到0.1%之间波动。此收益率周三在负0.07%。

太阳生命称，下半财年将维持日股仓位稳定，如同上半财年作法。(完) (编译 汪红英/蔡美珍；审校 王颖/张若琪)

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