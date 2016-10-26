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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 13:31 BJT

标题新闻：10月22日止当周日本商业汽油库存降至148万公升，为2003年有记录以来的最低点

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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