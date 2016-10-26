台湾股市：量缩小幅收跌中止连两涨，周五摩台指仍有望在高档结算

路透台北10月26日 - 台湾股市周三量缩小幅收跌，中止连两日涨势。分析师指出，由于苹果财报并未释出进一步利多，且存有毛利不如预期及大中华区销售衰退的疑虑，拖累大盘从16个月高位拉回整理，不过预期这波回档幅度有限，周五摩台指仍有望在高档结算。

台湾加权股价指数 收跌0.25%至9,362.25点；今日大盘成交初值 为594.38亿台币，上交易日修正后为657.26亿。

〞今日苹概股创高后拉回，但多头并未溃散。〞台新投顾协理黄文清说。

他表示，受累于苹果财报释出毛利及大中华区销售皆不如预期，涨多的苹概股略见压力，但并未明显出现回档迹象，且资金效应尚未结束及钢铁、原物料等族群表现较佳适时维持住市场信心，即使短线指数拉回料幅度也不大，预计月线(9,260点)附近即可见支撑。

另位兆丰投顾不愿具名分析师也称，苹果财报所释出讯息较不利台股续扬，让此前推升台股的热情冷却下来，毕竟台股涨多也略见追价意愿不高的迹象，但预期这波拉回幅度不深，本周摩台指仍有机会在高档结算。

分析师预估，明日台股指数区间料在9,260-9,400点间。