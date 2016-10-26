台湾股市：量缩小幅收跌中止连两涨，周五摩台指仍有望在高档结算

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北10月26日 - 台湾股市周三量缩小幅收跌，中止连两日涨势。分析师指出，由于苹果财报并未释出进一步利多，且存有毛利不如预期及大中华区销售衰退的疑虑，拖累大盘从16个月高位拉回整理，不过预期这波回档幅度有限，周五摩台指仍有望在高档结算。
台湾加权股价指数 收跌0.25%至9,362.25点；今日大盘成交初值 为594.38亿台币，上交易日修正后为657.26亿。
〞今日苹概股创高后拉回，但多头并未溃散。〞台新投顾协理黄文清说。
他表示，受累于苹果财报释出毛利及大中华区销售皆不如预期，涨多的苹概股略见压力，但并未明显出现回档迹象，且资金效应尚未结束及钢铁、原物料等族群表现较佳适时维持住市场信心，即使短线指数拉回料幅度也不大，预计月线(9,260点)附近即可见支撑。
另位兆丰投顾不愿具名分析师也称，苹果财报所释出讯息较不利台股续扬，让此前推升台股的热情冷却下来，毕竟台股涨多也略见追价意愿不高的迹象，但预期这波拉回幅度不深，本周摩台指仍有机会在高档结算。
分析师预估，明日台股指数区间料在9,260-9,400点间。
本地时间13:36，亚洲主要股市涨跌互见，日经指数 涨0.07%，韩国股市则跌1.36%，MSCI亚太明晟指数 跌0.71%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。