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货币新闻 | 2016年 10月 26日 星期三 14:14 BJT

修正 - 标题新闻：美国国务院能源资源局官员称，“美国”2016年天然气在发电领域的使用量将首次超过煤炭

(更正：加入国名以明确事实发生地) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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