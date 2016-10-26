《汇市简讯》欧洲盘初：澳元上涨，市场几乎完全排除澳洲近期降息可能

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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* 澳元兑美元涨0.56%，新西兰元兑美元跌0.01%，美元兑日圆涨0.07%，英镑兑美元跌0.23%
* 美元兑人民币跌0.13%，美元兑离岸人民币涨0.07%，美元兑坡元跌0.05%，美元兑马币升0.07%
* 日股日经指数涨0.03%，沪综指跌0.39%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.67%，美国原油期货下跌1.38%，美国指标公债收益率报1.7490%
* 澳洲第三季通胀略增，市场几乎完全排除近期降息可能
* 日本央行下周料按兵不动，黑田东彦任期内恐难达成通胀目标
(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。