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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 13:58 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳元上涨，市场几乎完全排除澳洲近期降息可能

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* 澳元兑美元涨0.56%，新西兰元兑美元跌0.01%，美元兑日圆涨0.07%，英镑兑美元跌0.23%

* 美元兑人民币跌0.13%，美元兑离岸人民币涨0.07%，美元兑坡元跌0.05%，美元兑马币升0.07%

* 日股日经指数涨0.03%，沪综指跌0.39%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.67%，美国原油期货下跌1.38%，美国指标公债收益率报1.7490%

* 澳洲第三季通胀略增，市场几乎完全排除近期降息可能

* 日本央行下周料按兵不动，黑田东彦任期内恐难达成通胀目标

(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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