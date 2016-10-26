版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 13:58 BJT

标题新闻：现代汽车称今年恐无法达成501万辆的年销售目标，因新兴市场放缓抵销欧洲和中国表现

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐