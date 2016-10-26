欧股业绩：拜耳第三季获利好于预期，受制药业务增长提振

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透法兰克福10月26日 - 德国制药大厂拜耳(Bayer) 第三季获利好于预期，受制药业务增长和农业杀虫剂业务好于预期提振。目前拜耳正试图收购美国种子业者孟山都 。
第三季经过一次性项目调整的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)增长6%至26.8亿欧元(29.2亿美元)，高于路透调查分析师平均预估的25.2亿欧元。
该公司目前计划将全年来自持续经营业务的核心每股盈余(EPS)提高7-9%，之前的目标为提高4-9%。
拜耳发明了阿司匹林，还生产避孕药优思明(Yasmin)。(完) (编译 汪红英；审校 王颖)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。