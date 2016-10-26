版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 14:16 BJT

欧股业绩：拜耳第三季获利好于预期，受制药业务增长提振

路透法兰克福10月26日 - 德国制药大厂拜耳(Bayer) 第三季获利好于预期，受制药业务增长和农业杀虫剂业务好于预期提振。目前拜耳正试图收购美国种子业者孟山都 。

第三季经过一次性项目调整的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)增长6%至26.8亿欧元(29.2亿美元)，高于路透调查分析师平均预估的25.2亿欧元。

该公司目前计划将全年来自持续经营业务的核心每股盈余(EPS)提高7-9%，之前的目标为提高4-9%。

拜耳发明了阿司匹林，还生产避孕药优思明(Yasmin)。(完) (编译 汪红英；审校 王颖)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐