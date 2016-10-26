日股业绩：日圆走强打压佳能第三季营业利润大减48%，调降全年预估

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月26日 - 全球最大的相机及打印机制造商--日本佳能(Canon) 周三公布，第三季营业利润大减48%，受英国公投决定退欧后日圆走强的打压。
佳能表示，7-9月营业利润从上年同期的773亿日圆锐减至400亿日圆(3.8362亿美元)。汤森路透调查五名分析师的平均预估为583亿日圆。
佳能并将截止12月的年度营业利润预估调降至2,350亿日圆，低于7月时预测的2,650亿日圆。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。