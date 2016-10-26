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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 14:33 BJT

日股业绩：日圆走强打压佳能第三季营业利润大减48%，调降全年预估

路透10月26日 - 全球最大的相机及打印机制造商--日本佳能(Canon) 周三公布，第三季营业利润大减48%，受英国公投决定退欧后日圆走强的打压。

佳能表示，7-9月营业利润从上年同期的773亿日圆锐减至400亿日圆(3.8362亿美元)。汤森路透调查五名分析师的平均预估为583亿日圆。

佳能并将截止12月的年度营业利润预估调降至2,350亿日圆，低于7月时预测的2,650亿日圆。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)

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