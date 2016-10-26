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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 14:26 BJT

日本股市：日经指数小涨，因日圆走软支撑市场人气

矿业分项指数 跌1%，受累于油价下滑。内需相关类股表现相对较好，其中建筑分项指数 涨1.1%。

东证股价指数 收高0.4%至1,382.70点，受到对于日本央行上市交易基金(ETF)购买计划的预期提振。

JPX-日经400指数 涨0.4%至12,395.97点。(完)

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