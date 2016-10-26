澳洲股市：收跌，受金融和消费必需品类股下跌的拖累

主要石油类股也受到重创，因隔夜油价下跌，伍德塞德石油(Woodside Petroleum) 收跌1.87%，Oil Search 跌3.01%，这拖累指标能源指数 收跌2.45%。

金融分项指数 跌1.32%，“四大银行”均告下跌，跌幅为0.9%-1.4%不等，因投资者在澳洲国民银行(NAB) 周四公布业绩前紧张不安。预计澳洲国民银行可能调降股息。

Ardent Leisure 是今日的又一热点，该公司股价录得逾一年半来的最大单日跌幅，该公司之前证实周二发生在其昆士兰主题乐园的事故造成四人死亡。(完)

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