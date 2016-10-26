香港金融：金管局基建融资促进办公室新增13个合作伙伴，涵盖保险及法律

路透香港10月26日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，其牵头创立的“一带一路”融 资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）新增13个合作伙伴，涵盖保险及法律界。 IFFO于今年7月启动时，已经齐集了41个合作伙伴，是次加入包括友邦保险 、 苏黎世保险 、花旗集团 、安理国际律师事务所、亚洲国际法律研究院等伙伴 后，总数增至54个。 金管局副总裁兼IFFO主任余伟文在新闻稿称，“随着新合作伙伴的加入，IFFO将具备更 佳条件达成使命，我们期待就着IFFO的资讯交流、技能提升、市场与产品发展以及促进投资 等各项职能，致力与合作伙伴探索不同的合作领域，透过利用香港平台促进新兴市场等不同 地区的基建投融资。” 此外，首个由IFFO主办的行政人员工作坊今天起至周五在金管局举行，有超过20位高级 专业人员出席。参与协办工作坊的国际金融公司（IFC）亚太局局长Vivek Pathak表示，随 着举足轻重的参与者新加入这个范畴，有需要进行一些既可提供可观盈利，又能惠及整体社 会的项目，而这可透过公私营伙伴合作来实践。 以下为IFFO合作伙伴名单（截至2016年10月26日）： 1. 农业银行香港分行 2. 香港机场管理局 3. 亚洲开发银行 4. 中国银行 5. 中银香港 6. 交通银行 7. 三菱东京UFJ银行 8. 贝莱德 9. 黑石集团 10. 加拿大养老基金投资公司 11. 建设银行 12. 建行亚洲 13. 国家开发银行 14. 中国投资公司 15. 中国石油天然气集团公司 16. 中国长江三峡集团 17. 中非发展基金 18. 中信资本 19. 中电集团 20. 国新国际投资有限公司 21. 瀚亚投资 22. 中国进出口银行 23. 通用电气 24. 全球基础设施中心 25. 香港贸易发展局 26. 汇丰控股 27. 香港上海汇丰银行 28. 中国工商银行 29. 工行亚洲 30. 国际金融公司 31. 毕马威会计师事务所 32. 麦格理集团 33. 香港铁路有限公司 34. 多边投资担保机构（世界银行集团成 员） 35. 安大略省教师退休金计划 36. 罗兵咸永道会计师事务所 37. 丝路基金 38. 渣打银行 39. 渣打香港 40. 三井住友银行 41. 美国德太投资（TPG） 42. 友邦保险控股有限公司 43. 安理国际律师事务所（Allen & Overy ） 44. 怡安保险顾问有限公司 45. 亚洲国际法律研究院 46. 阿斯塔纳国际金融中心 47. 中国出口信用保险公司 48. 英中贸易协会 49. 花旗集团 50. 金杜律师事务所 51. 达信风险管理及保险服务（香港）有 限公司 52. 香港三菱商事会社有限公司 53. 日本瑞穗银行 54. 苏黎世保险有限公司 （完） 参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)