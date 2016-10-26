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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 14:44 BJT

《汇市简讯》欧元/美元有潜力上看周五高点1.0930

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    * 守住1.0850障碍位，德拉吉发表谈话后回升至1.0905，美元周二遇
挫
    * 美元尚未恢复元气，美元指数今日报98.672，此前创2月1日以来新
高报99.119
    * 亚洲时段波动区间位于1.0875-97，目前报1.0908，有潜力上看周
五高点1.0930
    * 那些保护障碍位的人可能重新回补美元，上方也有投机客卖盘
    * 在此价位附近的期权到期状况：行权价1.0885-90的规模5.14亿美
元，行权价1.0900的规模为5.43亿美元，行权价1.0950的规模为7.97亿美
元(完)
   
      
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X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             
    

 (编译 张明钧; 审校 于春红)

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