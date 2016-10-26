《汇市简讯》欧元/美元有潜力上看周五高点1.0930

0635GMT * 守住1.0850障碍位，德拉吉发表谈话后回升至1.0905，美元周二遇 挫 * 美元尚未恢复元气，美元指数今日报98.672，此前创2月1日以来新 高报99.119 * 亚洲时段波动区间位于1.0875-97，目前报1.0908，有潜力上看周 五高点1.0930 * 那些保护障碍位的人可能重新回补美元，上方也有投机客卖盘 * 在此价位附近的期权到期状况：行权价1.0885-90的规模5.14亿美 元，行权价1.0900的规模为5.43亿美元，行权价1.0950的规模为7.97亿美 元(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)