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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 15:13 BJT

国际油市：油价下跌逾1%，因有关全球供应过剩的忧虑重燃

“美国石油协会(API)之前公布数据显示，上周美国原油库存增加480万桶，高于预期的增加170万桶，之后今天上午油价就处于守势，”新加坡经纪商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示。

美国能源资料协会(EIA)库存数据将于周三稍晚公布。

“今晚的EIA原油库存数据将受到密切关注。若库存大增，肯定会再度推低油价，”Halley称。

油市还关注美元走向，以寻找交易线索。

美元指数隔夜触及九个月高位，受到围绕美国将在年底前升息的预期支撑。

根据路透的一位市场分析师，布兰特原油可能进一步跌至下个支撑位49.67美元。

交易商表示，石油输出国组织(OPEC)之间对于规划中在今年稍晚减产计划的争论，也令市场承压。

OPEC第二大产油国伊拉克希望自己能免于实施减产计划，声称需要用产油收入来对抗伊斯兰国。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/侯雪苹；审校 张明钧/汪红英)

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