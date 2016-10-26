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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 15:18 BJT

台湾债市：105/11增额券殖利率急弹后拉回，买盘进场及空单回补收敛升幅

* 105/11增额券发行前交易殖利率急弹后拉回
    * 反应买盘进场及空单回补收敛大部分升幅
    * 明日105/11增额券殖利率交易区间0.93-0.98%

    路透台北10月26日 - 台湾指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周
三急弹后拉回；交易员称，盘初因明显买盘不出，令空方势力大胜，才会续探波段新高，惟
盘中已见买盘进场及空单回补，收敛大部分升幅。
    
    105/11R殖利率盘初冲高至0.9885%，不仅创该券发行前交易期间新高，同时也创10年公
债殖利率近九个月盘中新高，前高为1月29日的0.9970%。

    〞空方想要一步到位，但没有经过层层测试，所以殖利率回来就很快。〞一位大型证券
交易员说。
    
    他并称，105/11R殖利率升破0.98%即见买盘进场，加上空单在此出现回补换手，空方藉
由拉抬殖利率成功引出买盘，接下来空方操作将会小心翼翼，不会再肆无忌惮，但仍须关注
买盘续航力道。
    
    原本倾向袖手旁观的买盘也按耐不住殖利率狂升。一位大型公股银行交易主管坦称，一
早看到105/11R殖利率飙高，有点措手不及，已有见到买盘进场，将会缓和市场投资信心。
    
    也有位行库交易主管表示，央行宽松基调依旧，银行间隔夜拆款利率也仍在0.173%的低
位，在台债殖利率弹升过程中，将循序渐进布局台债，105/11从0.90%上方就陆续酌量承接
。
   
    不过，一位大型证券交易员则称，现在台债投资信心脆弱，尽管稍见买盘进驻，但空方
势力仍未退散，会暂先观察105/11R殖利率能否有效站稳高位。
    
    美国长期公债收益率周二下滑，此前数据显示本月美国消费者信心下降，但收益率前景
仍未改变，因投资人预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月加息。10年公债US10Y
T=RR收益率收报1.758%，上日则收在1.763%。 

    交易员预估，明日105/13 期公债殖利率区间估在0.65-0.68%；105/11期增
额券发行前交易殖利率区间看0.93-0.98%。
          
         收盘价                 涨跌幅   报价(%)           区间(%)    成交值
  年期     期别                 (基点)                              (亿台币)
     5   105/13                  +0.66    0.6666    0.6666-0.6925*      11.0
    10  105/11R                  +1.59    0.9527    0.9350-0.9885*     148.5
   注*：表该券自发行前交易以来新高。
    
   浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
   浏览《台湾重要政经日程》，请点选                        
  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                          1.4000%
  10    105/11                          0.9390%
   5    105/13                          0.6666%
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)      

 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)

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