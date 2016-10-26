台湾债市：105/11增额券殖利率急弹后拉回，买盘进场及空单回补收敛升幅

* 105/11增额券发行前交易殖利率急弹后拉回 * 反应买盘进场及空单回补收敛大部分升幅 * 明日105/11增额券殖利率交易区间0.93-0.98% 路透台北10月26日 - 台湾指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周 三急弹后拉回；交易员称，盘初因明显买盘不出，令空方势力大胜，才会续探波段新高，惟 盘中已见买盘进场及空单回补，收敛大部分升幅。 105/11R殖利率盘初冲高至0.9885%，不仅创该券发行前交易期间新高，同时也创10年公 债殖利率近九个月盘中新高，前高为1月29日的0.9970%。 〞空方想要一步到位，但没有经过层层测试，所以殖利率回来就很快。〞一位大型证券 交易员说。 他并称，105/11R殖利率升破0.98%即见买盘进场，加上空单在此出现回补换手，空方藉 由拉抬殖利率成功引出买盘，接下来空方操作将会小心翼翼，不会再肆无忌惮，但仍须关注 买盘续航力道。 原本倾向袖手旁观的买盘也按耐不住殖利率狂升。一位大型公股银行交易主管坦称，一 早看到105/11R殖利率飙高，有点措手不及，已有见到买盘进场，将会缓和市场投资信心。 也有位行库交易主管表示，央行宽松基调依旧，银行间隔夜拆款利率也仍在0.173%的低 位，在台债殖利率弹升过程中，将循序渐进布局台债，105/11从0.90%上方就陆续酌量承接 。 不过，一位大型证券交易员则称，现在台债投资信心脆弱，尽管稍见买盘进驻，但空方 势力仍未退散，会暂先观察105/11R殖利率能否有效站稳高位。 美国长期公债收益率周二下滑，此前数据显示本月美国消费者信心下降，但收益率前景 仍未改变，因投资人预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月加息。10年公债US10Y T=RR收益率收报1.758%，上日则收在1.763%。 交易员预估，明日105/13 期公债殖利率区间估在0.65-0.68%；105/11期增 额券发行前交易殖利率区间看0.93-0.98%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 105/13 +0.66 0.6666 0.6666-0.6925* 11.0 10 105/11R +1.59 0.9527 0.9350-0.9885* 148.5 注*：表该券自发行前交易以来新高。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 1.4000% 10 105/11 0.9390% 5 105/13 0.6666% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)