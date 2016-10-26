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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 15:34 BJT

《全球汇市》澳元表现亮眼受通胀数据提振，美元由数月高点回落

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0908  1.0886  +0.20  +0.44  1.0860
    美元/日圆            104.11  104.22  -0.11 -13.46  120.30
    欧元/日圆         113.56  113.44  +0.11 -12.96  130.47
    美元/瑞郎            0.9925  0.9939  -0.14  -0.93  1.0018
    英镑/美元            1.2183  1.2186  -0.02 -17.34  1.4738
    美元/加元            1.3340  1.3349  -0.07  -3.61  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7773  6.7732  +0.06  +3.19  6.5680
    澳元/美元            0.7703  0.7645  +0.76  +5.88  0.7275
    新西兰元/美元        0.7174  0.7162  +0.17  +5.11  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0830  1.0824  +0.06  -0.51  1.0886
    欧元/英镑         0.8952  0.8934  +0.20 +21.51  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7284  9.7193  +0.09  +6.08  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2581  8.2814  -0.28  -6.58  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 汪红英/蔡美珍/张明钧/孙茉莉; 审校 蔡美珍/李春喜/于春红/艾茂林)

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