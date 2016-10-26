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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 15:37 BJT

日股业绩：任天堂第二季录得营业亏损，因日圆走强损及海外获利

路透大阪10月26日 - 日本视频游戏生产商任天堂 周三公布，第二季录得营业亏损，逊于分析师预估，因日圆走强损及海外获利。

在截至9月30日止的三个月，该公司亏损为8.12亿日圆(779万美元)，上年同期为获利为78.3亿日圆。

汤森路透Starmine SmartEstimate此前调查了六位分析师，他们预估任天堂获利为21.1亿日圆。

任天堂还将截至明年3月的全年营业利润预估下调至300亿日圆，7月时预估为450亿日圆。

图表：任天堂股价表现 tmsnrt.rs/29Fvm8E

(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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